Mulher é agredida pela ex e filhos do esposo

Segundo conta no boletim de ocorrência, após a vítima chegar do serviço, a ex-mulher do seu marido, chegou em sua residência acompanhada de seu atual companheiro e seus dois filhos, chamando e puxando pelos cabelos jogando ao chão e passando agredi-la, já um de seus filhos, o mais velho, desferiu tapas no rosto da vítima, ainda a vítima sem motivo algum.