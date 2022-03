Polícia Militar flagra usuária, prende casal e apreende 71 pedras de crack

A Polícia Militar de Panorama efetuou uma grande apreensão de drogas na noite desta sexta-feira (11).

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional junto à Polícia Militar, por volta das 20h24, as equipes faziam patrulhamento pela Rua Projetada, no Bairro Pedro Milanez, com vistas à um ponto que era alvo de denúncias de funcionar como “biqueira” para o tráfico de drogas, quando foi montado um ponto de observação, onde pode ser avistada uma mulher que já era conhecida dos policiais pelo envolvimento com drogas, que chegou no portão e entregou dinheiro a uma pessoa que lhe deu um objeto.

Ainda segundo a PM, durante a observação, os policiais puderam notar a mulher conversando com a companheira do acusado e então resolveram realizar a abordagem, momento em que a mulher que estava do lado de fora, adentrou a residência gritando “joga que tem polícia no portão”.

Consta no boletim de ocorrência, que foi visualizado pelos policiais o homem que estava sentado na mesa da cozinha embalando drogas.



A entrada da equipe foi autorizada pela mulher e diante do flagrante, o homem foi detido por tráfico de entorpecentes.

Na mesa, havia um prato com crack já fracionado e pronto para ser embalado para a venda, além de duas porções brutas que ainda seriam fracionadas e 71 pedras de crack prontas para serem comercializadas.

Também foram apreendidos R$ 25 em notas diversas com a mulher vista inicialmente na entrada da residência que afirmou aos policiais ser usuária de drogas. Um cachimbo usado para o consumo de crack também foi apreendido.

Os policiais deram voz de prisão ao casal que foi conduzido para o Plantão Policial onde foram tomadas as medidas cabíveis pela Polícia Civil.