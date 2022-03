DRACENA: Rede Big Mart tem data prevista de entrega de empreendimento

O prefeito André Lemos recebeu no gabinete municipal, o diretor presidente da rede Big Mart Centro de Compras Ltda., Marco Antônio Rasquel. O empresário veio a cidade verificar alguns detalhes quanto ao empreendimento, em relação a sondagem do solo.

Acompanhou Rasquel, o também empresário Danilo Germano, da Casa dos Vidros, empresa dracenense, contratada pela rede Big Mart para prestar serviço na unidade em construção da cidade de Castilho e para o prédio de Dracena. O Big Mart de Dracena será a 23ª loja do grupo e será construído no cruzamento das Avenidas Inglaterra com a dos Mangueirais, sentido ao novo bairro – o Aroeiras.

O local é de grande visibilidade tanto para quem entra quanto para quem sai de Dracena, para ingressar na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Fica no bairro Campo Belo, próximo aos bairros São Cristóvão; Frei Moacir III e Jardim das Palmeiras.

O chefe do executivo informa que Rasquel pontuou que a construção do supermercado ainda não foi iniciada, porém o projeto encontrase bastante adiantado e já tem prazo de entrega para Dracena, sendo entre agosto e setembro deste ano. Na próxima semana, está previsto que Rasquel retorne à cidade e apresente a planta do empreendimento, como será o projeto arquitetônico.

A rede Big Mart tem sua matriz em Garça e conta com estabelecimentos em Andradina; Cafelândia; Guararapes; Ibitinga; Novo Horizonte; Penápolis; Promissão e Três Lagoas (MS); são 18 supermercados e quatro lojas de móveis e eletrodomésticos.

Em Dracena tem previsão de oferecer 120 empregos diretos, sem falar nos empregos que deverão ser criados com a construção da loja e ainda os indiretos.