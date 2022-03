Dupla é presa por tráfico pela Polícia Militar

Dois homens de 27 e 33 anos de idade foram presos pela Polícia Militar de Paulicéia na noite de sábado (12), acusados de tráfico de entorpecentes.

Em um veículo VW Fox, com placas de Bastos que foi abordado pelas equipes na ponte que liga os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, estavam os dois homens com os quais foram localizadas quatro porções de cocaína; quatro porções de maconha; uma balança de precisão; uma ampola de anestésico; três comprimidos de droga sintética; uma porção de ácido bórico (utilizado para ser adicionado na cocaína); uma faca; dois celulares e R$ 250,00.



Segundo informou a Polícia Militar, ao serem questionados, eles informaram que adquiriram os entorpecentes em Brasilândia/MS, pelo valor de R$ 200 e que misturariam o ácido bórico na cocaína para “fazer render” e assim comercializar em Paulicéia.

Nos aparelhos celulares vistoriados pela PM com a autorização dos proprietários, foram encontradas mensagens que confirmaram a prática da venda de drogas.

Ambos foram encaminhados para o Plantão da Polícia Civil de Dracena onde permaneceram detidos a disposição da Justiça.