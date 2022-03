FLÓRIDA: Deputado viabiliza verba de R$ 200 mil para aquisição de veículos e equipamentos para Saúde

O deputado federal Gilberto Nascimento atendendo solicitação do prefeito Wilson Fróio Júnior e do vice-prefeito Sidnei Gazola, viabilizou uma verba no valor de R$ 200 mil para o setor de Saúde de Flórida Paulista.

De acordo com informações, a verba destinada pelo deputado Gilberto Nascimento será destinada para aquisição de dois veículos para o atendimento no setor de Saúde e ainda será utilizado para compra de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde.

A verba já está autorizada e agora a Prefeitura Municipal através do setor de Licitação está abrindo licitação para investimento nos veículos e diversos equipamentos.

O prefeito Fróio e o vice-prefeito Nei Gazola, bem como o secretário municipal de Saúde Aguinaldo Adelino Carvalho agradeceram o deputado Gilberto Nascimento pela destinação da verba que será de fundamental importância para melhorar o atendimento à população floridense.

Ressaltaram ainda o trabalho do assessor parlamentar do deputado, Claudemir Cobo pelo atendimento da reivindicação.