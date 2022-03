Mais uma mulher é morta durante visita em penitenciária

Mais um episódio de feminicídio foi registrado neste domingo (13), no sistema prisional de São Paulo. O caso aconteceu na Penitenciária I de Mirandópolis, onde um preso enforcou sua própria companheira com uma corda que ele mesmo havia confeccionado, durante o período em que ela lhe fazia a visita.

No dia 13 de fevereiro, na Penitenciária II de Presidente Venceslau, outro sentenciado, além de enforcar a mulher, ainda a atirou no pátio da unidade, do piso superior.

De acordo com os policiais penais que atenderam a ocorrência, o detento confessou o crime, ele ainda teria raspado a cabeça da mulher antes de matá-la.

A polícia civil foi acionada pelos servidores, que permaneceram à disposição durante todo o registro do caso e prestaram depoimento.

Um delegado também ouviu pessoalmente o sentenciado e seus colegas de cela, para tentar entender o motivo do homicídio. O preso já está afastado do convívio com os demais.

Conforme os relatos dos policiais penais, a mulher foi a única que não deixou o raio 1 da unidade logo após o término do período de visitas deste domingo, o que gerou a suspeita de que havia algo errado. Poucos instantes depois, o preso informou que ela estava morta dentro da cela, enquanto outros detentos trouxeram o corpo, protegido por um lençol.

Não é possível relacionar os crimes cometidos em Venceslau e em Mirandópolis, mas o fato de ambos os autores terem utilizado do mesmo recurso para causar o óbito, enforcamento, causa preocupação mediante uma possível escalada de violência nas unidades.

O SIFUSPESP continuará acompanhando os desdobramentos da ocorrência e vai fornecer informações atualizadas a respeito do tema assim que forem divulgados oficialmente.