OSVALDO CRUZ: Via Rápida oferece 50 vagas para cursos de almoxarife e logística

Logística: Conhecer a origem do termo logística e sua evolução. Apresentar os conceitos relacionados à logística. Apresentar os objetivos da logística. Apresentar as curvas de custos logísticos. Conhecer o conceito de trade-off, compreender o conceito envolvendo cadeias logísticas. Apresentar exemplos de possíveis cadeias logísticas, conhecer os fluxos presentes nas cadeias logísticas. Conhecer as atividades primárias da logística. Conhecer as atividades de apoio da logística. Apresentar o ciclo crítico da logística. Público: ensino fundamental completo, ter no mínimo 16 anos. Habilidade de comunicação.