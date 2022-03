O prefeito de Parapuã, Gilmar Martin Martins, assinou nesta quarta-feira (9), convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo para implantação do programa ‘Melhor Caminho’. A assinatura contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador João Miguel.

Conforme o gestor municipal, serão investidos R$ 912 mil nas melhorias, que vão beneficiar a PRP-030 e a PRP-163, no bairro Três Pontes, totalizando mais de seis quilômetros. O programa tem como objetivos melhorar os sistemas de transporte do Estado, garantir a segurança do escoamento da produção agrícola (diminuindo, assim, as suas perdas), reverter quadros de degradação ambiental como erosões e assoreamentos, e facilitar o acesso da população rural à cidade e aos serviços públicos. “Agradeço o secretário Itamar Borges e ao Governo do Estado pelas melhorias em nossas estradas rurais”, disse o prefeito.