Datena confirma candidatura ao Senado na chapa de Rodrigo Garcia

O apresentador José Luiz Datena bateu o martelo pela candidatura ao Senado na chapa de Rodrigo Garcia (PSDB), descartando a pequena possibilidade que ainda havia de sair para vice-governador.

Ele diz também que recusou as investidas do presidente Jair Bolsonaro (PL), do ministro Tarcísio Gomes (Infraestrutura), do presidente do PSD, Gilberto Kassab, e do presidenciável Ciro Gomes (PDT).