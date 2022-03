Morre músico vítima de grave acidente no centro de Marília

O Hospital das Clínicas de Marília (HC) comunicou à Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (14), a morte do músico Matheus Chamma, de 30 anos. Ele foi vítima de um grave acidente na madrugada de sábado, na avenida Rio Branco, que liga a zona Oeste ao Centro da cidade.

A morte do jovem levou luto a uma comunidade evangélica de Marília e também muitos músicos na cidade.

Matheus dirigia um Peugeot prata, por volta das 3h45, no sentido bairro, quando se chocou com outro veículo na altura do número 620.

Em seguida, o carro dirigido por Matheus atingiu um poste e uma lixeira. O rapaz ficou preso nas ferragens e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para o desencarceramento dele.

Documentos do músico não foram localizados no local do acidente. Ele foi levado com ferimentos graves até o HC. A motorista do outro carro atingido pelo Peugeot sofreu ferimentos leves. As causas da colisão estão sob apuração.