OSVALDO CRUZ: Prefeitura reestrutura o Serviço de Inspeção Municipal e deve fiscalizar produtos de origem animal

O município de Osvaldo Cruz implanta o novo sistema de inspeção a produtos feitos a partir de leite, carne e mel, entre outros de origem animal.

Assim, quem fabrica, por exemplo, queijos, manteigas, hambúrgueres, linguiças e etc. terá que se adequar às normas sob fiscalização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

De acordo com o médico veterinário da Prefeitura, Marcelo Cândido, esses produtos deverão ter um registro e cadastro, contendo selo de garantia da fabricação. “Todos os produtores que fazem fabricação própria devem entrar em contato com a Associação de Produtores Rurais (Aproc) para se orientarem a respeito da regulamentação e registro de seus produtos sem custo”, explicou.

Um médico veterinário foi contratado e estará à disposição dos produtores na Aproc, que funciona na Casa da Agricultura de Osvaldo Cruz, para atender os produtores.

“A recomendação é que todos que produzam artigos de origem animal se informem também junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Osvaldo Cruz. A fiscalização e o cadastro começaram hoje (10). Inicialmente o trabalho será orientativo, mas em breve começarão as fiscalizações”, disse Marcelo Cândido.

Dentro em breve, caso o produtor não esteja adequado e trabalhando com o selo de acordo com o Serviço de Inspeção Municipal poderá ter apreensão do produto e responder a processo.

Dúvidas e informações

As pessoas interessadas podem ter informações na Aproc através do telefone (18) 3528 -8505 (falar com a médica veterinária Maria Regina) e na Secretária do Agricultura e Meio Ambiente através do (18) 35289-1877.