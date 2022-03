FLÓRIDA: Prefeito assina convênio no valor de R$ 870 mil para o Programa Rotas Rurais

O prefeito Wilson Fróio Júnior assinou nesta semana, em Presidente Prudente um termo de convênio com a Secretaria Estadual de Agricultura para implantação do Programa Cidadania no Campo – Programa Rotas Rurais.

A assinatura do convênio no valor de R$ 872.478,00 contou com a presença além do prefeito Fróio, também do secretário municipal de Agricultura, Cléber Oliveira e o representante da Secretaria Estadual de Agricultura, Fábio Sato.

Em Flórida Paulista serão adequados cerca de 6 km de trechos críticos da estrada municipal FLP 010 do bairro do Santo André, onde beneficiará mais de 140 proprietários direto e indiretamente.

O Programa Rotas Rurais visa a mobilidade em espaços rurais proporcionando o acesso as propriedades rurais e o deslocamento de pessoas, produção, insumos, serviços de emergência, segurança, entregas e outros, sendo executados serviços de modernização nas estradas rurais.

A administração municipal agradeceu o secretário de Agricultura de São Paulo, Itamar Borges e o Governo do Estado de São Paulo.