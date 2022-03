IRAPURU: Programa Bolsa Trabalho beneficia 120 pessoas

Aconteceu no dia 3 o primeiro encontro com os 120 bolsistas do programa Bolsa Trabalho. A iniciativa em parceria é uma iniciativa entre o Governo do Estado e o município de Irapuru e tem objetivo de promover a retomada de emprego e renda, ocupação, qualificação e empregabilidade.

O Bolsa Trabalho oferecerá bolsas no valor de R$ 535,00, por mês, aos cidadãos irapuruenses que realizarem atividades de trabalho, em órgãos públicos municipais e estaduais.

A carga horária é de quatro horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos.

Além disso, os participantes realizam curso de qualificação profissional e recebem apoio à empregabilidade.

(Com informações da Assessoria de Imprensa da Prefeitura)