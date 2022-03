Preso por tráfico, motociclista leva 26 multas de trânsito ao tentar escapar de abordagem policial

A equipe da Polícia Militar estava próxima à entrada da cidade, quando se deparou com uma motocicleta que seguia em alta velocidade com dois ocupantes. Quando percebeu a presença da viatura em sua retaguarda, a passageira da moto começou olhar diversas vezes para trás, o que chamou a atenção dos policiais para a abordagem.

Os policiais emitiram ordens de parada e acionaram sinais sonoros e luminosos para alertar o motociclista, mas ele ignorou as determinações na tentativa de escapar da abordagem.

Como percebeu que os policiais não deixaram de persegui-lo, o motociclista partiu em sentido de sua casa e quando chegou ao imóvel jogou o veículo na calçada e tentou entrar pelo portão. No entanto, o jovem foi alcançado por um dos policiais, enquanto a passageira tirou a chave da moto e fugiu a pé.

Para não ser detido, ainda segundo a PM, o indiciado também reagir várias vezes contra a equipe e até causou ferimentos na cabeça e no braço de um dos policiais.

Porém, ele acabou contido e foi levado à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com a motocicleta apreendida.

Com o rapaz, segundo a PM, foi localizado um frasco transparente com oito pedras de substância com aparência de crack e a quantia em dinheiro de R$ 250,50 em notas e moedas, além de um aparelho celular.