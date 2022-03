FLÓRIDA: 2ª Turma da Oficina Básica de Libras é iniciada

No último dia 11 de março foi iniciada a 2ª Turma da Oficina Básica de Libras, ministrada pela professora Rosane de Carvalho, em mais uma realização do CRAS de Flórida Paulista.

Nessa nova oficina as vagas foram ofertadas prioritariamente aos trabalhadores do comércio floridense, bem como as secretarias de saúde, educação e assistência social.

De acordo com o CRAS de Flórida Paulista, essa nova turma conta com a participação de representantes do Supermercados Ikeda Flórida Paulista, Supermercado São Vicente, Centro de Saúde de Florida Paulista, ESF I, II e III, Promoção Social, Creche Municipal, Escola Octaviano José Corrêa e EMEI.

“Queremos agradecer e enaltecer a participação de todos que se dispuseram a capacitar-se para melhor atender a comunidade surda e promover a inclusão social”, ressaltou o CRAS de Flórida Paulista.