FLÓRIDA: Vereadores cobram limpeza e manutenção nas laterais das estradas vicinais

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista, realizada segunda-feira passada, foram apresentadas duas indicações solicitando a limpeza das canaletas, poda e roçagem das laterais da vicinal que liga Flórida Paulista ao Distrito do Indaiá do Aguapeí e da vicinal que liga Flórida Paulista ao rio do Peixe.

As indicações foram apresentadas pelo presidente da Câmara Tiago Ribeiro de Souza e subscrita pelos vereadores professor Rafael, João Catenga, José Ricardo e Roselino (Gato do Ovo).

A solicitação apresentada pelos vereadores tem como objetivo garantir a limpeza das margens das estradas vicinais do município, evitando desta forma que as águas de chuvas fiquem na pista gerando perigo aos usuários e também para garantir a manutenção das estradas pavimentadas de Flórida Paulista que é de competência da Prefeitura Municipal.