IRAPURU: Saúde Municipal conta agora com médico pediatra e oftalmologista

O Município de Irapuru terá um Médico Pediatra e Médico Oftalmologista atendendo pela Secretaria Municipal de Saúde, informou a administração municipal.

A confirmação se deu, quando a Administração Municipal oficializou a contratação do Médico Pediatra Jorge Inoue e do Médico Oftalmologista Luiz Fernando Figueiredo Filho, sendo que os profissionais devem iniciar o atendimento na cidade nos próximos dias na Policlínica.

Os atendimentos do Dr. Jorge serão as terças e quintas-feiras, no período da manhã, com agendamento prévio para acompanhamento de Puericultura e crianças com comorbidades, o direcionamento dos pacientes será realizado pelos médicos da atenção básica.

O Oftalmologista Luiz, atenderá uma vez ao mês, aos sábados, de acordo com a disponibilidade médica.

A contratação faz parte das mudanças e melhorias que a administração municipal está implantando para qualificar a Saúde do Município, de acordo com a explicação do prefeito Mazinho.

A Secretária de Saúde Ingrid comemorou a contratação que demandou muito empenho por ser uma especialidade de grande demanda da população e a contratação de profissional irá atender os pacientes que a muito tempo espera por uma consulta.