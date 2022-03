JUNQUEIRÓPOLIS: Executivo envia à Câmara projeto de lei que autoriza o pagamento do novo piso salarial dos professores

Na manhã de terça-feira, 15/3, em pronunciamento na rede social, o prefeito de Junqueirópolis, Osmar Pinatto, informou que o Executivo encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar que autoriza o pagamento do novo Piso Salarial dos Professores no valor de R$ 3.845,63, para apreciação e votação dos vereadores.

De acordo com o prefeito, o projeto vai beneficiar, em especial, os professores do Ensino Fundamental I, que atendem os Centros Educacionais Infantis (CEIs), sendo que os demais professores da rede municipal já recebiam os valores referentes ao novo teto. O reajuste terá efeito retroativo a janeiro deste ano.

“Todos os nossos professores, ninguém vai ganhar menos do que R$ 3.845,00. Este será o valor base para as suas gratificações, os anuênios e sextas partes. Enfim, esta é uma reivindicação que está sendo atendida aos educadores dos Centros Educacionais Infantis, a quem nós dedicamos um enorme carinho e enorme respeito. Um bom trabalho para todos vocês, porque nós estamos aqui para fazer mais com menos e com qualidade de vida”, ressaltou Pinatto.

PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL

A portaria que estabelece o novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica foi assinada no dia 4 de fevereiro de 2022 pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro. O piso da categoria para 2022 será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% é a maior correção salarial concedida à categoria desde o surgimento da Lei do Piso, em 2008.

O piso nacional da categoria é o valor mínimo que deve ser pago aos professores do magistério público da educação básica, em início de carreira, para a jornada de no máximo 40 horas semanais. A Lei 11.738 de 2008, que institui o piso, estabelece que os reajustes devem ocorrer a cada ano, em janeiro.