Maconha, cocaína e crack são destruídos pela Polícia Civil de Flórida Paulista

Nesta quarta (16) uma equipe da Delegacia de Polícia de Flórida Paulista, mediante autorização da Justiça, realizou incineração de drogas na caldeira de uma indústria da região. Dentre as drogas destruídas havia maconha, cocaína, crack.

Além da equipe de policiais, também participaram da ação o representante do Ministério Público da Comarca, Dr. Samuel Camacho Castanheira e fiscais da Vigilância Sanitária Municipal.



A Polícia Civil mantém intenso trabalho de combate as drogas nesta luta salienta que a participação da população é fundamental e informa que as denúncias anônimas podem ser efetuadas por meio do telefone 197.