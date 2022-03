MARIÁPOLIS: Vereadores pedem volta da Casa do Trabalhador

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis, realizada no mês de fevereiro, foi apresentada a indicação nº 11/2022, solicitando que o prefeito junto às secretarias competentes reimplante a Casa do Trabalhador, com oferecimento de café da manhã aos trabalhadores rurais.

A indicação foi apresentada pelos vereadores Carlos Pereira Amorim e João Luiz Ap. Belloni, sendo encaminhada para o prefeito para as providências.

Destacaram os vereadores ao pedirem a reinstalação da Casa do Trabalhador para oferecer café da ma nhã aos trabalhadores rurais antes de iniciarem sua jornada de trabalho, que “tal serviço já foi oferecido e atualmente não está sendo servido aos trabalhadores rurais”.

Ressaltaram ainda os vereadores que é indispensável falar que o trabalho rural é cansativo e a alimentação de madrugada, antes do início da jornada, traz um grande benefício à saúde do trabalhador, além de proporcionar um momento de união de toda essa classe.

“Diante do exposto, a indicação merece estudos, haja vista que seu custo não é alto diante do grande benefício à classe trabalhadora rural de Mariápolis”, afirmaram os vereadores.