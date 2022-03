PARAPUÃ: Estado autoriza licitação de reforma da piscina pública

A Prefeitura de Parapuã recebeu autorização do Governo do Estado para licitar a reforma da piscina pública. O anúncio foi feito pelo prefeito Gilmar Martin Martins no começo do mês de março. A obra deve ser entregue ainda em 2022.

Com histórico de resolução de problemas que se arrastam há anos, o gestor municipal viabilizou mais um recurso junto ao Governo do Estado, que possibilitará, em breve, a utilização por toda a população.

A piscina pública funciona em anexo a estrutura do Parapuã Clube, que foi desmembrado para estruturação e, consequentemente, conquista do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

As partes social e esportiva já foram entregues, e agora a próxima etapa é a obra na piscina, que será aterrada, deixando-a com profundidade padrão e segura aos usuários, e haverá ainda a construção de novos vestiários.

O espaço estava fechado desde 2008, sendo colocado para funcionamento, por uma temporada, no início da atual gestão. Posteriormente foi buscado o recurso para a melhoria, sendo viabilizado R$ 550 mil pelo Estado.

“Mais uma pendência em nossa cidade conseguiremos solucionar. Em breve, a piscina pública estará disponível aos parapuenses, com toda a estrutura e segurança. Queremos colocar o quanto antes esta estrutura de lazer em funcionamento”, disse o prefeito Gilmar.