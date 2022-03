Representando centrais paulistas, Amauri Mortágua busca apoio ao reajuste do piso estadual

Presidente da União Geral dos Trabalhadores do Estado de São Paulo (UGT-SP), o líder sindical tupãense Amauri Mortágua tem mantido contato com lideranças da Assembleia Legislativa para buscar apoio ao projeto de lei que tramita por aquela casa e prevê o reajuste do piso salarial dos trabalhadores paulista.

Nesta quarta-feira (17), esteve com o líder e presidente do Avante, Deputado Estadual Campos Machado que, na oportunidade, se comprometeu a votar favorável à propositura. Vale destacar que o piso salarial tem valor de salário mínimo para o estado de São Paulo e, mesmo com toda luta das centrais paulistas, não foi reajustado nos últimos anos, resultando que seu valor foi ultrapassado pelo valor do salário mínimo nacional.

A proposta do governo do estado não contemplou o pleito das centrais de recomposição do poder de compra do piso e prevê a revalorização do salário mínimo estadual para R$ 1.284, aos trabalhadores da faixa 1, e R$ 1.306 aos que compõem a faixa 2.

Apesar do reajuste não contemplar a defasagem da falta de correções em anos anteriores, é importante manter o piso salarial para nosso estado, como um referencial conquistado pelos trabalhadores.

“O processo está tramitando pela Assembleia, para receber emendas dos deputados e também para ser analisado pelas comissões. Nosso trabalha consiste em buscar apoio parlamentar para que o trâmite seja rápido e que o reajuste seja concedido em um patamar que garanta, no mínimo, a reposição das perdas provocadas pela inflação relativa a todo o período sem reajuste”, destacou Amauri.