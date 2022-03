SP retira obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados

A máscara torna-se opcional em ambientes como escritórios, comércios, salas de aula, academias, entre outros.

“Recebi hoje à tarde uma nota técnica do Comitê Científico que demonstra uma melhora consistente na situação epidemiológica no Estado. Por isso decidi, com respaldo desses cientistas e médicos, abolir imediatamente a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os ambientes, com exceção de unidades de saúde, hospitais e transporte público”, disse Doria.