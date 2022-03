Após disputa judicial, Justiça permite instalação de Nossa Senhora gigante em Aparecida

Em sua decisão, o desembargador Ponte Neto disse que a cidade tem como principal atrativo econômico o turismo religioso e ao permitir e investir nas obras, a prefeitura fomenta a economia local. A decisão é da última quarta-feira (9).

Com isso, a justiça passou a permitir a instalação da imagem, além das outras cinco obras antes retiradas.

Desde a entrega, foram cinco anos aguardando a instalação e se deteriorando. Até 2019, a prefeitura não tinha ainda um espaço para que ela fosse instalada e foi deixada amontoada em um terreno onde passou a enferrujar. Em 2021 a reportagem foi ao local onde o que, deveria ser um monumento, estava e havia sinais de vandalismo, com a base pixada.

A reportagem acionou a prefeitura para saber se, com a decisão, pretendem fazer reparos e instalar a Santa, mas aguardava o retorno até a publicação.

A Atea, que moveu a ação, ainda pode recorrer. A reportagem também acionou o grupo que informou em nota que “lamenta a decisão no sentido de que há clara e manifesta violação da laicidade do Estado, pois a Constituição é clara no sentido de ser vedado ao Estado patrocinar crenças religiosas”. Disse ainda que não foram notificados e, após a ação, vão decidir se devem recorrer.