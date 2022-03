DRACENA: Secretário executivo da Habitação recebe pedido do prefeito

Na manhã desta quinta-feira, o secretário executivo da Habitação do Estado de São Paulo Fernando Marangoni passou por Dracena para cumprir agenda na região. Ele foi recebido no Aeroporto Muliterno pelo secretário de Infraestrutura, Trânsito, Habitação Ademar Alves Pereira e a diretora de Habitação Bruna de Jesus Barbosa e o secretário de Administração Serginho Baravelli. O grupo representou o prefeito dracenense André Lemos que está cumprindo agenda na capital paulista.

Marangoni recebeu o ofício n. 082/2022 assinado pelo prefeito André solicitando destinação de recursos visando melhorias no Conjunto Habitacional Dracena K Florindo Tabacchi.

O prefeito explica no documento que após a inauguração do conjunto no final do ano passado, com a ocupação das casas por parte dos moradores, foram constatadas várias irregularidades, inclusive na infraestrutura do bairro, fato que vem causando transtornos e aborrecimentos aos contemplados e à administração “que apesar de oferecer todo suporte, não possui condições de atender os problemas detectados pelas famílias”. André Lemos solicita no ofício a destinação de R$ 300.000,00, para que possa solucionar os problemas enfrentados pelos moradores do bairro.