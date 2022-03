FLORA RICA: Aniversario da cidade com programação esportiva

Em comemoração ao mês do aniversário a Diretoria de Esportes da Prefeitura, através do diretor de Esportes e educador físico Roberto Ribeiro Nardi Júnior com o apoio da administração municipal, elaborou um cronograma esportivo com várias modalidades diferentes para que toda a população pudesse participar.

A programação foi iniciada dia 5 com o 9º Passeio Ciclístico que contou com a participação de mais de 40 ciclistas. Neste sábado (12), a programação continua às 15h no CSU com o 5º Torneio de Tênis de mesa nas categorias Sub 13 e Categoria Livre.

Confira o restante da programação esportiva: -Dia 13/03 – 1º Torneio de Truco em Trio às 9h no CSU -Dia 18/03 – na escola Armando Lopes Moreno acontece um dia diferente com o Recreando sendo um dia de lazer na escola de manhã e à tarde -Dia 19/03 – 7º Torneio de Malha às 16h -Dia 26/03 – 5º Torneio de Futebol Médio Intermunicipal no Estádio Municipal às 15h -Dia 27/03 – 7º Torneio de Bocha às 16h -Dia 02/04 – encerrando os eventos esportivos acontece o 4º Torneio de Natação nas categorias Sub 13 e Livre na piscina pública às 16h.

As inscrições serão gratuitas em todos os eventos. Haverá premiações como bicicletas, medalhas, troféus e dinheiro até o 4º lugar dos Torneios.