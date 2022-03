FLÓRIDA: Prefeitura efetua cadastro no programa Nova Frota com pedidos de máquinas e caminhões

.

O governador João Dória e o vice-governador do Estado Rodrigo Garcia, lançaram no mês de fevereiro, a plataforma digital “Nova Frota – SP Não Para”, que irá beneficiar os municípios do Estado de São Paulo na aquisição de veículos e maquinários necessários para melhoria na prestação de serviços aos cidadãos.

O investimento previsto é de mais de R$ 1 bilhão e no lançamento do programa na capital paulista, o prefeito de Flórida Paulista, Wilson Fróio Júnior, esteve presente onde tomou conhecimento dos procedimentos para o cadastro do município.

Desta forma, a Prefeitura de Flórida Paulista efetuou o cadastro na plataforma do Nova Frota – SP Não Para, sendo que priorizou os seguintes equipamentos: I – motoniveladora, II – pá carregadeira, III – retroescavadeira, IV – caminhão basculante e V – caminhão pipa.

O prefeito Fróio elogiou este novo programa do Governo do Estado e destacou que estará trabalhando para a conquista das máquinas e caminhões para assim garantir melhor atendimento à população floridense em diversos setores.