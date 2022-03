Funcionária de creche encontra cigarro de maconha em caderno de criança de três anos

Na manhã desta quinta-feira 17, a Polícia Militar de Sagres, foi acionada a comparecer até a creche do município, onde uma funcionária havia encontrado um cigarro de maconha no meio do caderno de anotação de uma criança de três anos.

Segundo a coordenadora do local, uma funcionária logo pela manhã foi fazer uma anotação no caderno da criança e localizou o cigarro entres as páginas, se tratando de cigarro de maconha.

A mãe e a avó da criança foram localizadas pelos policiais militares e encaminhadas ao Plantão da Polícia Civil de Sagres, onde o caso passa a ser investigado.

O conselho tutelar acompanhou a ocorrência.