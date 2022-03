Idosa morre após ser encontrada boiando na piscina de casa

Magdalena Alves da Silva Xavier, 81 anos, moradora em Piacatu (SP), morreu após ser encontrada descordada na piscina da casa dela, na manhã desta quinta-feira (17). Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não sobreviveu.

O boletim de ocorrência comunicando o óbito foi registrado por uma filha da vítima, que morava com ela. A mulher contou que levantou e por volta das 7h, deu os remédios de costume para a mãe dela e a deixou sentada à mesa da cozinha, tomando leite.

A filha da vítima disse que foi para a frente da residência para varrer as folhas e ao retornar à cozinha, não encontrou a mãe dela. Ela a procurou no quarto e como não a encontrou, foi para os fundos do imóvel se deparou com Magdalena dentro da piscina, de bruços e boiando.

Socorro

A testemunha pediu ajuda ao filho dela, que também estava na casa e retirou avó de dentro da piscina. Segundo o que foi informado à polícia, a vítima aparentava estar sem vida, ele tentou fazer manobras de ressuscitação, mas ela permaneceu inconsciente.

O socorro foi acionado e uma ambulância da Prefeitura foi encaminhada à residência da família. A idosa foi levada à unidade de saúde do município para atendimento, mas a médica que constatou que a mulher já chegou à unidade em óbito.

Investigação

Após ser constatada a morte a Polícia Militar foi acionada e a equipe que esteve na unidade de saúde comunicou a Polícia Civil. Segundo a polícia, na ficha de atendimento de Magdalena consta que ela tinha histórico de depressão e era paciente psiquiátrica.

Exame mostrou que ela tinha uma lesão na região frontal esquerda da cabeça e no pescoço e escoriações no joelho esquerdo. Segundo familiares, a vítima havia sofrido uma queda durante a madrugada.

Ainda segundo o que foi informado à polícia, ela fazia tratamento psiquiátrico com remédios fortes, andava com dificuldade e tinha paralisia nos dedos das duas mãos, por isso tinha dificuldade em pegar objetos e abrir portas.

Perícia

O local onde ocorreu o incidente foi preservado pela Polícia Militar e periciado por equipe do Instituto de Criminalística de Penápolis. O corpo da vítima passaria por exame necroscópico antes de ser liberado aos familiares.

O velório está previsto para começar às 21h de hoje em Piacatu e o enterro marcado para as 10h de amanhã.