MARIÁPOLIS: Município terá novo Centro de Saúde, com investimento de R$ 1,7 milhão

A administração Municipal de Mariápolis anunciou que irá construir um novo Centro de Saúde, com investimento total previsto de R$ 1,7 milhão.

O novo espaço de saúde será construído a partir de recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Reinaldo Alguz, no valor de R$ 400 mil, com contrapartida municipal de R$ 1,3 milhão.

O prefeito Ricardo Watanabe e vice-prefeito Gilson Paulo destacam que os recursos complementares de contrapartida, no montante de R$ 1,3 milhão, são da própria Prefeitura de Mariápolis, a partir das reservas acumuladas no primeiro ano de gestão.

Já a conquista dos R$ 400 mil junto ao deputado estadual Reinaldo Alguz teve a participação dos vereadores Aparecida Sensiarelle, João Belloni e José Airton Ferreira, que integram a bancada do Partido Verde (PV) na Câmara Municipal.

O novo prédio será construído ao lado do Centro Comunitário, onde atualmente existe um campo de bocha.

De acordo com o prefeito Ricardo Watanabe, o espaço foi definido em razão da sua localização e por ficar próximo, também, dos demais serviços que serão mantidos no atual Centro de Saúde, dentro de uma nova reorganização de funcionamento e atendimento ao público.

Na última sexta-feira (11) o deputado estadual Reinaldo Alguz acompanhado de autoridades municipais esteve no local que irá abrigar a nova estrutura de saúde. (Com informações do Sigamais)