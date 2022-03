Mulher é morta com golpes de faca pelo marido, homem tentou suicídio

Na manhã desta sexta-feira (18), Simone Rodrigues Santiago, 43 anos de idade, foi morta com golpes de faca pelo marido em Dracena.

O crime de feminicídio ocorreu no Jardim Bortolato II e chocou os vizinhos e moradores da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, equipe foi acionada via 190 e no local deparou-se com a mulher caída na garagem da residência com o marido ao lado também caído ainda com a faca na mão e cortes no pulso, pois tentou se suicidar após o ato

Com a chegada da equipe da Polícia Militar, o homem entregou a faca e foi socorrido para a Santa Casa local pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.



Ele foi socorrido com ferimentos e no momento da postagem desta notícia estava passando por cirurgia na Santa Casa de Dracena.

Já a mulher teve óbito constatado ao dar entrada no Pronto Socorro.

Atuam nesta ocorrência que segue em andamento as Polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnica.

A atualização desta matéria pode ocorrer a qualquer momento.