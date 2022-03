OSVALDO CRUZ: Lançado programa de reconstrução do Pronto Socorro e reforma da Santa Casa

A Santa Casa de Osvaldo Cruz e mais os municípios atendidos pelo hospital, Sagres, Salmourão e Osvaldo Cruz, realizaram na quinta-feira (11) na sede da Associação Nipo-Brasileira o lançamento de um projeto para reconstrução do Pronto Socorro e reformulação do prédio do hospital.

Uma verba de R$ 1 milhão do Governo do Estado viabilizada pelo Deputado Estadual, Reinaldo Alguz (PV) será repassada aos municípios para início do projeto, que no total vai custar R$ 4 milhões.

“Esta é apenas a primeira etapa e o lançamento do programa para reformarmos a Santa Casa e reconstruirmos o Pronto Socorro Municipal, que fica anexo”, disse a prefeita Vera Morena.

Participaram do encontro prefeitos de Sagres, Beto Pires, Salmourão, Sônia Gabau, entre outros. “Vamos atrás de novos deputados para os recursos necessários à construção do Pronto Socorro”, disse.

Já a Prefeita de Salmourão, Sônia Gabau, agradeceu o trabalho do Deputado Estadual, Reinaldo Alguz, que é o autor do trabalho para a liberação de R$ 1 milhão destinado à primeira etapa. “A Santa Casa é o hospital de referência para a nossa população e faremos um trabalho conjunto com Osvaldo Cruz e Sagres. Ao final todos nós ganhamos porque haverá melhora na qualidade dos serviços em geral”, afirmou.

Já o provedor da Santa Casa, Fernando Romani, afirmou que mesmo com os primeiros recursos vindos da esfera pública, a comunidade será convidada a contribuir. “A obra toda deve custar uns R$ 4 milhões e vamos promover várias ações, das quais os moradores de Osvaldo Cruz, Sagres e Salmourão deverão nos ajudar”, disse Romani.

DEPUTADO PARTICIPOU DO LANÇAMENTO

Autor do trabalho político para a liberação da verba inicial de R$ 1 milhão, o deputado estadual Reinaldo Alguz participou do lançamento do projeto.

“Adotamos o projeto de ajudar as santas casas da região e conseguir obras importantes em Dracena, Lucélia, Adamantina, Tupã, Pompeia e agora Osvaldo Cruz. Tenho a certeza que em breve estaremos aqui para entregar esta obra pronta porque é um trabalho que salva vidas”, disse o parlamentar.