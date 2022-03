FLORA RICA: Cavalgada acontece neste domingo

Em comemoração ao aniversário de 69 anos de Flora Rica que está sendo comemorado neste mês de março, está confirmada a realizada da Cavalgada, que acontece neste domingo, dia 20.

Essa tradicional cavalgada está retornando após ficar sem acontecer em 2020 e 2021 por causa da pandemia da Covid.

A cavalgada sairá do barracão da Associação dos Produtores Rurais e vai percorrer um percurso de 9 km passando pela zona rural e terminando no Centro de Convivência do Idoso onde vai acontecer a confraternização até ás 18 horas.

O evento promete trazer comitivas de várias cidades da região que já confirmaram presença, uma vez que a Cavalgada em Flora Rica sempre é sucesso, contando com grande estrutura e presença de público local e regional.

O evento será uma das principais atrações para comemorar o aniversário de Flora Rica.