FLÓRIDA: Homem fere outro com canivete e Polícia Militar apreende quase 40 armas brancas

A Polícia Militar de Flórida Paulista deteve um homem na noite desta sexta-feira (18), acusado de golpear uma pessoa com o uso de um canivete.

De acordo com informações apuradas pelo jornalismo Folha Regional no local dos fatos, a Polícia Militar teria sido acionada para se deslocar até a Santa Casa onde estava sendo atendida uma vítima de corte por arma branca cujo autor teria se evadido do local.

Após buscas, os policiais localizaram o acusado que estava na casa de uma irmã que permitiu a entrada das equipes que o detiveram dentro do banheiro. A faca que teria sido utilizada no crime foi encontrada.



Ainda durante as ocorrências e buscas, os policiais fizeram a localização de uma grande quantidade de facas e outras armas brancas que estavam na residência do acusado.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para o Plantão da Polícia Civil em Adamantina onde a ocorrência foi apresentada ao delegado Dr. Hilton Testi Renz.

Autor e vítima foram ouvidos e liberados. A Polícia Civil de Flórida Paulista vai abrir um inquérito para apurar o caso.