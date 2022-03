LUCÉLIA: Santa Casa promove 1° Leilão Beneficente neste domingo

Com o objetivo de arrecadar renda para a manutenção hospitalar, o Movimento Eu Amo Lucélia, em parceria com “Lucélia Leilões”, irá promover o 1° Leilão Beneficente em prol da Santa Casa de Lucélia neste domingo, 20, a partir das 12h.

Realizado no recinto Lucélia Leilões, Km 585 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), haverá completo serviço de bar e almoço vendido no local.

O evento social será transmitido pelo canal do Youtube da Lucélia Leilões (youtube.com/c/LucéliaLeilões).

Serão leiloadas cabeças de gados, leitoas, carneiros, prendas doadas por comerciantes da cidade e camisetas autografadas dos seguintes clubes: Santos, Corinthians, Palmeiras, Espanyol e Barcelona.

Doações e mais informações estão disponíveis com Nelci pelo telefone (18) 99609-5062 e Sandra no (18) 99757-6644.