Chuva forte causa estragos e prejuízos em Flórida Paulista

A forte chuva que caiu sobre Flórida Paulista na tarde deste sábado (19), causou estragos e prejuízos em diversos setores da cidade.

Nossa reportagem percorreu alguns pontos onde foi solicitada e pode acompanhar os danos causados.

No Conjunto Habitacional Morada do Sol, a rua Paraná transformou-se em um rio, com um alto volume de água que se espalhou por todo o bairro, deixando um rastro de lama, pedras e outros objetos. Houve invasão de casas pela água.



Já na Rua Pedro Evaristo Venceslau, próximo do Centro de Lazer, vários metros de asfalto foram levados pela enxurrada, o que causou a interdição em parte daquela via.



O espaço destinado aos jogos de bocha e malha no Centro de Lazer também foi afetado e houve a necessidade de pessoas que estavam presentes no local se abrigarem sobre bancos e mesas. O bar existente no local também foi tomado pela água.

A Escola EMEI foi tomada por água e lama. Houve também o desabamento de parte do forro.

CASA É NOVAMENTE INVADIDA PELA ENXURRADA

A casa do floridense José Bento da Silva Neto, foi novamente invadida pela força das águas pluviais.

A reportagem do jornal e site Folha Regional foi acionada pelo morador que mostrou sua indignação com a situação e cobrou providências.

Um amontoado de lama, pedras e outros objetos foi parar dentro da área de residência, e mais uma vez, causou transtornos e demandou de muito trabalho dele e de sua esposa para a remoção do material e limpeza.



Em conversa com nossa equipe, ele voltou a destacar a necessidade de instalação de “bocas de lobo” ou outro dispositivo para a captação da água, evitando assim que o problema que é antigo, volte a acontecer.



Nossa reportagem cobrou um posicionamento da Prefeitura sobre o assunto e obteve a informação de que um estudo será realizado no local com o intuito de apontar uma solução e assim sanar o problema. A Prefeitura também lamentou o ocorrido e se colocou à disposição do morador.

Vale destacar o empenho das frentes montadas pela Prefeitura Municipal com homens, caminhões e máquinas para reparar os estragos logo após a chuva ter dado uma trégua. A dedicação dos profissionais foi fundamental para reestabelecer o tráfego em algumas ruas, remover todo o material trazido pela chuva e amenizar parte dos estragos.



A Prefeitura trabalha no levantamento dos estragos feitos pela chuva no município.