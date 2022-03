DRACENA: Município terá poço e reservatório de programa estadual

O Governo do Estado confirma a escolha de Dracena entre os 120 municípios beneficiados com poço e reservatório do programa “Água é Vida”, anunciado em outubro do ano passado. As licitações já foram feitas para contratação de empresas para perfuração dos poços, com início das obras em breve.

O investimento pode passar de R$ 1 milhão em Dracena. Nesta semana, Emílio Carlos Prandi e João Carlos Polegato, do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) de Marília, estiveram na cidade para visita técnica ao local escolhido para o poço, que é a Alameda Inglaterra, no Jardim do Palmeiras IV.

O reservatório será instalado no Bairro São Francisco. João Carlos Polegato fez a escolha do ponto para perfuração do novo poço perto da torre da Vivo (antiga Telesp), pois o atual está em processo de colapso. Além do poço, o governo liberou equipamento de bombeamento da água.

Polegato fez a vistoria do atual poço do Palmeiras em meados da década de 1990. O poço do Palmeiras IV já conta com reservatório novo e por isso a unidade com capacidade para 200 mil litros de água que virá vai reforçar o abastecimento junto ao poço do Bairro São Francisco, imediações da Escola Municipal Izaura Sampaio.

O presidente da EMDAEP, vice-prefeito Guido Francisco Baggio, acompanhou a visita da equipe do DAEE e informou que o novo poço terá 240 metros de profundidade, com produção de 80 mil litros de água por hora.

O presidente da empresa municipal disse que haverá pedido de novos po ços para locais da cidade com problemas. Guido Baggio esteve com o prefeito André Lemos em São Paulo, no ano passado, quando o Governo do Estado anunciou o programa “Água é Vida” a escolha de Dracena como beneficiada. Ambos agradeceram o Estado pelo atendimento da Cidade Milagre.