FLÓRIDA: Moradores cobram providências após danos no asfalto causados por loteadora

A retirada do asfalto foi realizada para obras de implantação de rede de água do Hosoume II



Moradores das ruas Paraíba, Paraná e Sergipe, localizadas entre a “Popular Nova” e o Conjunto Habitacional Morada do Sol em Flórida Paulista, entraram em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional para cobrarem providências sobre os danos causados no pavimento asfáltico das vias quando da implantação da rede de água que vai abastecer o loteamento Hosoume II que está em fase de construção nas proximidades do Cemitério Municipal.



Foi retirada uma faixa de cerca de 500 metros de parte da camada asfáltica no trajeto que tem início no cruzamento da Rua Paraíba com a Avenida Wilson Fróio e segue até a Rua Paraná, encontra com a Rua Sergipe e termina na esquina do Velório Municipal.

Acontece que após a execução dos serviços, no período de seca a poeira resultante da falta da camada asfáltica era levada pelo vento até as residências e ainda deixava um rastro enorme de sujeira.



No período chuvoso a lama também era levada para dentro das residências e se espalhava pela via, o que fez com que a Prefeitura cobrasse providências da empresa responsável, até que foi realizado o reparo com concreto usinado por toda a extensão.



CHUVAS AGRAVARAM O PROBLEMA

Com as fortes chuvas que caíram no sábado (19), o problema se agravou.

O concreto instalado junto ao asfalto foi levado pela força das águas em alguns trechos fazendo com que se formassem poças de lama, prejudicando o tráfego de pessoas e pedestres, além de causar a infiltração no trecho compreendido na Rua Paraná, prejudicando parte da camada asfáltica.



SABESP NÃO TEM RESPONSABILIDADE SOBRE OS FATOS OU PELA OBRA

Durante a apuração das responsabilidades do ocorrido, fizemos contato telefônico com a Sabesp que informou que não tem responsabilidade sobre os fatos ou mesmo com a obra que foi desenvolvida por empresa particular com o aval da Prefeitura Municipal.



PREFEITURA DIZ QUE NOTIFICOU A EMPRESA

Nossa reportagem buscou um posicionamento da Prefeitura de Flórida Paulista sobre o assunto.



Fomos informados de que a empresa foi notificada sobre o fato e que se prontificou a estar realizando os reparos necessários. Uma equipe de engenharia, obras e serviços da Prefeitura acompanha a situação.



EMPRESA SE POSICIONA

Também buscamos um posicionamento da empresa responsável pela implantação do loteamento, que através de seu engenheiro, Luis Maeda Júnior, informou que logo que tomou ciência da situação, iniciou as tratativas junto à Prefeitura e acionou uma equipe para estar realizando o reparo no local danificado.