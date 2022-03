Luceliense é eleita Miss Oeste Paulista em concurso regional

A modelo Fernanda Barros, de 22, de Lucélia, é a vencedora do concurso regional Miss Oeste Paulista, realizado na noite deste sábado (19) em Parapuã. Participaram candidatas de diversas cidades da região e a luceliense ganhou os votos dos jurados.

As participantes foram avaliadas em dois aspectos de trajes. Com as candidatas vestindo trajes de banho os quesitos avaliados foram desenvoltura, medidas e beleza. Com elas vestindo trajes de gala, foram avaliados elegância, visual e simpatia. Antes do evento deste sábado os organizadores promovem diversos treinamentos entre as participantes.



O concurso foi coordenado por Rodrigo de Lima Mosca, com organização de Cléo Almeida, Leonardo Santiago e Lilian Fortuna.