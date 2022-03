OSVALDO CRUZ: Carreta de Mamografia realiza 480 exames

A carreta de mamografia permaneceu em Osvaldo Cruz entre os dias 28/02 e 12/03. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram realizados 480 exames no total, o que equivale em média à 50 exames diários.

Foram contempladas mulheres a partir de 35 anos, sendo que, àquelas que se encontram na faixa etária entre 49 e 60 anos, participam do Programa Mulheres do Peito.

Após o exame, todas as mulheres receberam as imagens da mamografia, bem como um protocolo para imprimir em sua Unidade de Saúde de referência após 48h do laudo do exame. Nessa ação foram detectadas 02 mulheres com provável câncer de mama.

Essa foi uma ação em parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado de São Paulo.