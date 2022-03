FLÓRIDA: Justiça determina pagamento de ex-trabalhadores da Floralco e Agro Bertolo

A juíza de direito Dra. Jéssica de Paula Costa Marcelino, do Fórum da Comarca de Flórida Paulista, determinou no início da noite desta terça-feira (22), ao Banco do Brasil que inicie os pagamentos dos ex-trabalhadores da Usina Floralco e Agro Bertolo.

Os trabalhadores que prestaram serviços para a GAM – Empreendimentos e Participações tiveram o pagamento iniciado em 16 de fevereiro e já estão em fase final de recebimento dos valores.

A informação foi obtida pelo jornalismo Folha Regional e confirmada junto ao Fórum da Comarca local.

A autorização dos pagamentos foi feita após serem cumpridos os trâmites do processo e conferências das listas de credores.

Já a partir desta quarta-feira (23), o Banco do Brasil com sede em São Paulo, deverá iniciar as transferências de valores para as contas informadas pelos advogados e representantes jurídicos dos trabalhadores no processo.

O início de pagamento das dívidas da Floralco, além de movimentar o comércio local, vai pôr fim em uma espera de mais de uma década por parte dos trabalhadores que muito sofreram até chegar ao fim deste triste capítulo que se tornou uma novela.

Vale destacar o empenho do Judiciário, através da Dra. Jéssica de Paula Costa Marcelino, que deu total celeridade ao processo para os trabalhadores possam ter seus direitos efetivados.