FLÓRIDA: Secretário Executivo da Habitação autoriza reinício da construção de casas populares

Após vários meses paralisadas em decorrência da quebra de contrato pela empresa responsável, as obras das 101 casas populares em construção em Flórida Paulista estão sendo retomadas.

Na quinta-feira (17), esteve em Flórida Paulista o secretário executivo da Habitação Fernando Marangoni que na oportunidade anunciou a ordem de início de serviço, para de imediato começar as obras de finalização das casas populares. O Governo do Estado após a rescisão de contrato com a antiga empresa realizou no começo do mês de janeiro, uma nova licitação para a contratação de uma nova empresa que ficará responsável pelo término dos serviços.

A empresa contratada pelo Governo do Estado para a execução dos serviços é a Concreta Construção e Incorporação Ltda., que deverá executar as obras restantes das 101 unidades habitacionais, além dos serviços de engenharia. De acordo com o contrato, a empresa terá um prazo de 12 meses para a execu ção das obras e 6 meses para obrigações contratuais, sendo que o Governo do Estado irá investir a importância de R$ 4.141.416,56 para os serviços.

O prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice-prefeito Sidnei Gazola agradeceram o secretário executivo de Habitação Fernando Marangoni e o diretor de Atendimento Habita cional Marcelo Hercolin, bem como secretário Flavio Amary, governador João Dória e vice-governador Rodrigo Garcia que atendendo pedido da administração municipal agilizaram os trâmites burocráticos para que o reinício das obras, visando a conclusão do novo conjunto habitacional em Flórida Paulista.