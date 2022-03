IRAPURU: Realizado Dia de Recreação na Escola

Na quinta-feira, dia 17, foi um dia muito especial e produtivo na Escola Pedro Leite Ribeiro de Irapuru, com recreação, diversão e muitas brincadeiras.

A equipe da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo juntamente com a Diretoria de Esportes através do Diretor Elvis, Cultura e Educação realizaram o projeto “Um dia de Recreação na Escola”, nos dois períodos de aula.

As atividades foram desde oficina de massinhas, a jogos lúdicos e recreativos que fazem parte da infância de nossas crianças.

O objetivo do projeto, é proporcionar através da recreação aos alunos, momentos prazerosos e espontâneos, resgatar brincadeiras em forma de atividades recreativas, que liberem energia, proporcionando a integração de todos.

O Diretor de Esportes de Irapuru, Elvis agradece a Secretaria Estadual por mais um pedido atendido.