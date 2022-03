JUNQUEIRÓPOLIS: Município sedia Seminário da Agricultura Familiar da Alta Paulista

O II Seminário da Agricultura Familiar da Alta Paulista, realizado na quinta-feira, 17, em Junqueirópolis reuniu produtores rurais, gestores municipais, cooperativas, órgãos públicos da agricultura, empresas de agronegócios e estudantes de cursos técnicos em Agropecuária da ETEC de Dracena.

O tema do seminário “Diversificação e Novas Alternativas de Cultivos”, foi dividido em seis palestras ministradas por professores doutores e pesquisados de órgãos como Agência Paulista de Tecnologia (APTA), Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQUSP) e Centro Universitário de Ourinhos (Unifio).

Os palestrantes explicaram sobre o “Protocolo de Transição Agroecológica na Aquisição de Alimentos pela Merenda Escolar Municipal”, “Vencendo obstáculos na produção e comercialização da acerola”, “Tecnologia e Segurança na Aplicação de Defensivos em Pequenas Propriedades”, “Cul tivo de videiras para produção de suco”, “Abacate da implantação da lavoura à comercialização” e “Mandioca de mesa, produção e renda”.

A engenheira agrônoma do IAC, Regina Célia Pires, destacou que a tecnologia utilizada no agronegócio oferece pesquisas e oportunidades para a cadeia do setor produtivo.

“Ao mesmo tempo os pesquisadores aprendem com os produtores, reunindo forças para melhorar a produtividade e a renda”, ressaltou.

Empresas parceiras na realização do seminário, expuseram seus produtos na praça Álvaro Junqueira, localizada em frente ao Centro de Formação da Educação (CEFE), onde o seminário foi realizado. Simultâneo ao Seminário, quinta, 17 e sexta-feira, 18, foi realizado em Junqueirópolis, o Dia de Campo do Amendoim e Soja, também com participação de produtores, palestrantes e empresas da região.