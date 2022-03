OSVALDO CRUZ: Prefeitura mantém obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados

Há alguns dias um decreto assinado pelo Governador de São Paulo, João Dória (PSDB), retirou a obrigatoriedade do uso das máscaras faciais em locais fechados. O uso do protetor facial seguirá obrigatório nos transportes públicos e em locais destinados à prestação de serviços de saúde como hospitais e consultórios, na Capital Paulista está sendo exigida a máscara facial também nos táxis e carros de aplicativos.

O interior tem a tendência de seguir as mesmas determinações, apesar de sempre haver decretos municipais fazendo uso de uma pequena abertura para decisões nesse sentido.

Alguns municípios do interior não estão aceitando as decisões do Comitê de Enfrentamento do Governo Paulista, entendendo que é prematuro flexibilizar agora, num momento em que os próprios especialistas entendem que o reflexo do carnaval de certa forma vai até o final desta semana.

Em Osvaldo Cruz, segundo informações obtidas pela reportagem do Portal Metrópole de Notícias junto a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, continua valendo o último decreto da Prefeita Vera Morena, ou seja, o uso de máscara continua sendo exigido em locais fechados independente da natureza do estabelecimento.

Essa abertura para os municípios acontece no sentido de aumentar o rigor diante da realidade de cada um, e nunca retroceder nas medidas preventivas, sendo que a medida determinada pelo estado através de orientação do Comitê de Enfrentamento é vista pelo município como um pouco precipitada.

Apesar de algumas pessoas estarem na expectativa de abolir de vez o uso da máscara facial, muitos continuam fazendo uso do protetor por conta própria entendendo que ainda não é a hora de abaixar a guarda diante de um inimigo tão perigoso.