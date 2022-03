SALMOURÃO: Programa do SEST e SENAT de prevenção de acidentes é realizado

O SEST – Serviço Social do Transporte e o SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, são entidades que, conjuntamente, têm como missão a promoção da saúde, a capacitação profissional e a qualidade de vida dos trabalhadores do setor de transporte e seus dependentes legais. E neste mês está sendo realizado o Programa CNT SEST SENAT Prevenção de Acidentes.

Nesta campanha, a equipe vai ao encontro dos trabalhadores do transporte e da comunidade em geral e amplia a sua atuação para garantir um trânsito mais seguro.

Desta forma, por meio de uma van adaptada com sistema de TV e a equipe especializada, são levados informação e conscientização sobre práticas corretas de direção segura, orientações sobre saúde e qualidade de vida e a importância dos serviços e atendimentos oferecidos na Unidade.

A ação foi realizada sábado passado em Salmourão no centro da cidade, onde a equipe do SEST e SENAT com a Unidade do Programa prestaram orientação a população salmouroense.