Alckmin se filia ao PSB e abre caminho para convite de Lula

A candidatura de Alckmin a vice-presidente não foi citada em nenhum momento, apenas insinuada. Mas a presença de lideranças do PT, como à presidente do partido, deputada Gleisi Hoffman, o senador Paulo Rocha e o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, dão uma mostra do caminho acertado pelos dois partidos.

Principal interessado no movimento de Alckmin, Lula preferiu não comparecer para não ocupar um momento que era do ex-governador.

Os discursos, no entanto, mostram que não há dúvidas sobre a aliança.

“O partido está unido em torno da candidatura do presidente Lula”, disse o governador de Pernambuco, Paulo Câmara.

“Essa filiação é um ânimo. Sabemos qual é o nosso lado, o da democracia”, disse o ex-governador de São Paulo, Márcio França. “Não tem como ficar do outro lado. Há só um lado, o da democracia.”