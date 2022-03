DRACENA: Prefeito reivindica ajuda financeira do Estado para construção de duas pontes de concreto

O prefeito André Lemos reivindicou ajuda financeira ao Governo do Estado para construção de duas importantes pontes (concreto) na cidade de Dracena. Ele esteve no Palácio dos Bandeirantes, em audiência na quarta-feira, 16, com o secretário-executivo de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo Rubens Emil Cury, que representou Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, intermediada pelo deputado estadual Reinaldo Alguz (PV). O deputado federal Enrico Misasi (PV) também acompanhou a audiência.



O assunto tratado na reunião diz respeito ao ofício n.º 080/2022. O prefeito explicou ao secretário Vinholi que o 2022 traz novos desafios aos gestores municipais, após atravessar períodos críticos da pandemia da COVID-19, contudo, as esperanças se renovam e acredita que os objetivos em prol ao bem comum da população serão alcançados.

“Dentre as várias prioridades, destacamos a construção de duas pontes de concreto nas estradas rurais de nosso município, sendo uma na DRA-254 (conhecida como ponte da Estrada Marrequinha) e uma na estrada DRA-247 (conhecida como ponte da Estrada Akamine), ambas são consideradas de extrema importância para a população, pois atendem um grande número de proprietários rurais que dependem do local para se locomoverem e para o escoamento da produção agrícola”.

O chefe do executivo solicitou o apoio do Governo no sentido de autorizar a doação de R$ 1.304.337,88 para a construção das duas pontes de concreto.