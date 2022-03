FLÓRIDA: Secretaria de Habitação entrega títulos de propriedade a moradores do Indaiá do Aguapeí

Em evento realizado na quinta-feira (17), no auditório da Secretaria Municipal de Educação, com a presença do secretário executivo da Habitação Fernando Marangoni aconteceu a entrega de 11 títulos de propriedade para moradores do Distrito do Indaiá do Aguapeí.

A solenidade contou com a presença do prefeito Wilson Fróio Junior, vice-prefeito Sidnei Gazola, presidente da Câmara Tiago Ribeiro de Souza e vereadores Zé do Ivo, Ricardo Motorista e Gato do Ovo.

Na oportunidade, a Se cretaria de Estado da Habitação entregou títulos de regularização fundiária no Distrito do Indaiá do Aguapeí.

Os imóveis foram regularizados pelo Programa Cidade Legal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista. A partir do recebimento do título, os moradores passam a ser legalmente proprietários de seus imóveis, antes irregulares.

O Cidade Legal foi decisivo para a regularização desses imóveis no Distrito do Indaiá. Foram feitos trabalhos de busca documental/relatório preliminar, análise e diagnóstico, plano de regularização, levantamentos topográficos, projeto urbanístico de regularização e estudo ambiental, e apresentação da documentação dessas áreas ao cartório.

Ainda em Flórida Paulista o programa deve beneficiar cerca de 250 pessoas, sendo do Distrito do Indaiá (38), Distrito de Atlântida (132) e do bairro Bela Vista (80).

O programa da Secretaria de Estado da Habitação acelera e desburocratiza o processo de regularização fundiária, sem custo aos municípios e aos moradores.