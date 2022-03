Homem afirma ser vereador na Bahia e é preso por porte ilegal de arma em Salmourão

A Polícia Militar de Salmourão durante fiscalização de trânsito na tarde desta terça-feira 22, abordou um veículo gol com placas de Severínia-SP, conduzido por um homem de 45 anos de idade, que se apresentou como vereador da cidade Lagoa Real na Bahia.

Durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado em posse do suposto vereador baiano, mas seu nervosismo levou a uma busca veicular onde policiais militares encontram um colete balístico, um revólver calibre 38, carregado com seis munições, um coldre com seis munições e em uma sacola mais 17 munições intactas.

Ele foi conduzido ao plantão da Polícia Civil de Adamantina onde a autoridade de plantão tomou a ciência dos fatos, elaborando o B.O PC de porte ilegal de arma, estipulando a fiança de R$ 1.250,00.

Já o veículo conduzido pelo vereador foi recolhido ao pátio do DETRAN em Dracena, devido ao mau estado de conservação.